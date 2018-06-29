В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,33%, составив $73,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,10% - до $77,77 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 51,54 коп., до 73,08 руб., курс доллара увеличился на 15,51 коп., до 63,29 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, уменьшилась по сравнению с показателем на четверг на 14,67 коп., составив 67,69 руб.