Азербайджан выделит миллионы долларов на сохранение национального агробиоразнообразия

В Азербайджане будет выделено свыше 24 миллионов долларов на сохранение национального агробиоразнообразия.

Это предусмотрено проектом под названием "Защита и продолжительное использование агробиологического разнообразия глобального значения", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект реализуется министерством сельского хозяйства, совместно с Программой развития ООН (ПРООН). Партнерами проекта являются министерство экологии и природных ресурсов и Институт генетических запасов Национальной академии наук.

Проект рассчитан на 2018-2020 годы и состоит из трех компонентов - сохранение агробиоразнообразия как в природных, так и в лабораторных условиях, повышение продуктивности сельского хозяйства и снижение деградации почвы путем использования местных культур, повышение коммерческой устойчивости в этой сфере. Он затронет овощи, зерно и кормовые культуры.

"Национальное агробиоразнообразие Азербайджана является важным генетическим источником не только для страны, но и для всего мира. Азербайджан является страной, обладающей богатым биоразнообразием и здесь есть благоприятные условия для всех сельскохозяйственных культур", - отметил в пятницу на семинаре, посвященном презентации проекта, заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сейфаддин Талыбов.

В свою очередь резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи отметил, что из общей стоимости проекта 20 миллионов долларов будет выделено по линии министерства сельского хозяйства Азербайджана, 4,1 миллиона - Глобальным экологическим фондом, 200 тысяч долларов - по линии ПРООН.

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