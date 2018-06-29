Azər Türk Bank повышает процентную ставку и сроки по вкладам

Государственный Azər Türk Bank, принимая во внимание имеющийся спрос, предлагает своим клиентам обновленный депозитный продукт - депозит "Klassik".

На основе данного депозита можно разместить вклады по выгодной ставке на период от 6 месяцев до 3 лет. Клиенты, разместившие вклад сроком в 36 месяцев, при ежемесячной выплате процентов получат доход в 9,5% годовых, а при выплате их в конце срока - 10% годовых. Минимальная сумма по вкладу составляет 500 манатов. Вклады на другие периоды принимаются в AZN, USD или EUR.

Клиенты, разместившие средства на депозит "Klassik", получат в подарок пластиковую карту сроком на 3 года, для получения процентов по вкладу или же открытия кредитной линии.

Вклады, размещенные в Azer Turk Bank, застрахованы со стороны Фонда Страхования Вкладов.

С более подробной информацией о депозите "Klassik" можно ознакомиться на официальном сайте банка: http://ru.azerturkbank.az/deposits/classic/info/, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.