Официальный курс маната на 2 июля
2 июля 2018 08:30 284
Официальный курс маната по отношению к доллару на 2 июля 2018 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
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