В Совете Европы представитель Азербайджана - вице-президент СЕПЕЖ награждает Германию и Финляндию - ФОТО - ВИДЕО

Наряду с заседанием Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое прошло 27-29 июня 2018 года, в Страсбурге было проведено очередное пленарное заседание Европейской комиссии по эффективности правосудия (СЕПЕЖ).

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Совета Европы, проведение этого заседания совпало с празднованием 15-летия создания Европейской комиссии по эффективности правосудия (СЕПЕЖ), которое широко отмечалось на европейском пространстве.

Во время данного мероприятия представителю Азербайджана - вице-президенту Комиссии, судье Рамину Гурбанову - было поручено проведение церемонии награждения от имени Совета Европы представителей Германии и Финляндии.

На фото: Вице-президент Рамин Гурбанов и глава Департамента Федерального министерства юстиции Германии Матиас Хегер

На фото: Вице-президент Рамин Гурбанов и заместитель Министерства юстиции Финляндии Кари Самули Киесилайнен

На мероприятии к награждению были представлены страны, представители которых эффективно и беспрерывно участвовали в работе по совершенствованию юстиции в Европе на протяжении 15 лет. Таковыми являются представители пяти стран - Германии, Финляндии, Андорры, Венгрии и Литвы.

В заседании участвовали представители 47 стран-участниц Совета Европы и руководители различных международных организаций, специализирующихся в сфере правосудия.

На открытие данного мероприятия были приглашены официальные лица Совета Европы и Европейского Союза. Заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриеля Баттани-Драгони, объявив заседание открытым, поздравила всех участников с достижениями, которые были достигнуты в течение пятнадцатилетней деятельности.

Европейская комиссия по эффективности правосудия (СЕПЕЖ) была создана в 2002 году в качестве специализированной структуры Совета Европы в сфере юстиции, судебной системы, прокуратуры и адвокатуры. Будучи одной из самых авторитетных и компетентных структур Совета Европы, Комиссия оказывает содействие европейским государствам в работе по повышению эффективности и качества системы правосудия на европейском пространстве и приведению их систем в соответствие со стандартами и нормами Совета Европы.

В мероприятии также участвовали представители Постоянного представительства Азербайджанской Республики в Совете Европы.

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