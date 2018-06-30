Всемирный банк готов стать гарантом азербайджанского проекта - ПОДРОБНОСТИ

ЗАО "Южный газовый коридор" Азербайджана подписало со Всемирным банком соглашение о синдицированном кредите на сумму 750 миллионов долларов для финансирования проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) под гарантию Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA).

Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"29 июня были подписаны кредитные и гарантийные соглашения для предоставления синдицированного кредита ЗАО "Южный газовый коридор" на общую сумму 750 миллионов долларов (500 миллионов долларов и 215 миллионов евро), под гарантию правительства Азербайджана (суверенная гарантия) и MIGA в целях финансирования проекта TANAP, который является частью "Южного газового коридора"", - говорится в сообщении.

Соглашение о суверенной гарантии с азербайджанской стороны подписал министр финансов Самир Шарифов, а кредитное соглашение - генеральный директор ЗАО "Южный газовый коридор" Афган Исаев.

Напомним, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

А 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

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