В минсельхозе Азербайджана новое назначение
Вугар Бабаев назначен генеральным директором консультативного центра аграрной науки и информации министерства сельского хозяйства Азербайджана. Об этом сообщили Trend в министерстве, передает Day.Az.
Ранее Бабаев занимал должность директора "Парка высоких технологий" Национальной академии наук Азербайджана.
Научно-исследовательскими институтами консультативного центра аграрной науки и информации с 2015 года утверждено 96 тематических планов реализации исследовательских работ по 23 программам.
При планировании научных работ, составлении и утверждении тематических планов предпочтение было отдано улучшению плодородия почв, защите, хранению и использованию биоразнообразия, созданию новых сортов в растениеводстве и пород в животноводстве обладающих высокой урожайности и продуктивностью, в также изучение вопросов социально-экономического развития аграрного сектора и т.д.
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