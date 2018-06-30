Энергетическая политика Азербайджана является примером для постсоветских стран – КАЗАХСТАНСКИЙ ЭКОНОМИСТ

Грамотная энергетическая политика, которую проводит Азербайджан на протяжении многих лет, является примером для большинства стран, имеющих достаточно привлекательную энергоресурсную базу.

Об этом сказал Day.Az казахстанский экономист Марат Демжанов.

По его словам, Азербайджан благодаря своей сбалансировонной политике добился существенных успехов на внешних рубежах, особенно в сфере энергетики.

"Сегодня именно Азербайджан среди бывших стран Союза смог закрепить за собой имидж гаранта безопасности Европы, что свидетельствует о масштабной работе на уровне государства. Азербайджан активно участвует в реализации крупных нефтегазовых проектов, которые представляют большую важность для многих европейских стран и направлены в угоду национальных интересов самой страны.

За все годы своей независимости страна динамично развивалась во всех направлениях, и сегодня для всех очевидны достижения как внутри страны, так и за ее пределами. За последние годы Азербайджан проявил свои возможности в качестве страны-поставщика энергоресурсов, а также как автор различных транспортных проектов международного значения. Существенно усилилась роль Азербайджана в регионе и в Европе как надежного поставщика газа в Европу.

Фактически Азербайджан из импортера превратился в экспортера собственных энергоресурсов, и это большой успех для страны", - сказал экономист, отметив, что для многих стран бывшего Союза, в том числе и для Казахстана выгодно перенять опыт сотрудничества Азербайджана со странами европейского континента в сфере энергетики, особенно с точки зрения экономической целесообразности.

Матанат Насибова