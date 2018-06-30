Энергетическая политика Азербайджана является примером для постсоветских стран – КАЗАХСТАНСКИЙ ЭКОНОМИСТ

30 июня 2018 20:55

Грамотная энергетическая политика, которую проводит Азербайджан на протяжении многих лет, является примером для большинства стран, имеющих достаточно привлекательную энергоресурсную базу.

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Об этом сказал Day.Az казахстанский экономист Марат Демжанов.

По его словам, Азербайджан благодаря своей сбалансировонной политике добился существенных успехов на внешних рубежах, особенно в сфере энергетики.

"Сегодня именно Азербайджан среди бывших стран Союза смог закрепить за собой имидж гаранта безопасности Европы, что свидетельствует о масштабной работе на уровне государства. Азербайджан активно участвует в реализации крупных нефтегазовых проектов, которые представляют большую важность для многих европейских стран и направлены в угоду национальных интересов самой страны.

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За все годы своей независимости страна динамично развивалась во всех направлениях, и сегодня для всех очевидны достижения как внутри страны, так и за ее пределами. За последние годы Азербайджан проявил свои возможности в качестве страны-поставщика энергоресурсов, а также как автор различных транспортных проектов международного значения. Существенно усилилась роль Азербайджана в регионе и в Европе как надежного поставщика газа в Европу.

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Фактически Азербайджан из импортера превратился в экспортера собственных энергоресурсов, и это большой успех для страны", - сказал экономист, отметив, что для многих стран бывшего Союза, в том числе и для Казахстана выгодно перенять опыт сотрудничества Азербайджана со странами европейского континента в сфере энергетики, особенно с точки зрения экономической целесообразности.

Матанат Насибова

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