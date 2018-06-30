Азербайджан намерен создать совместные IT-компании с Вьетнамом

Азербайджан и Вьетнам договорились поощрять двустороннее сотрудничество между частными ИКТ - компаниями, сообщил Trend источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, в частности, речь идет о наращивании взаимных инвестиций и создании совместных компаний в этой сфере.

"Также стороны договорились организовывать совместные бизнес-форумы, взаимно участвовать в ИКТ мероприятиях, проводимых на территории двух стран, развивать и укреплять взаимовыгодное сотрудничество в сфере информационно - коммуникационных технологий в рамках таких международных организаций, как Международный союз электросвязи и Всемирный почтовый союз", - отметил источник.

Собеседник агентства также сообщил, что стороны намерены наращивать сотрудничество также в сфере транспорта. В частности была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по обеспечению выполнения "Меморандума о взаимопонимании между министерством транспорта Азербайджанской республики и министерством транспорта социалистической республики Вьетнам" от 14 мая 2015 года.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Вьетнамом в январе-апреле 2018 года составил 15,86 миллиона долларов. На экспорт азербайджанской продукции во Вьетнам пришлось около 630 тысяч долларов. За год товарооборот между двумя странами вырос на 65,2 процента.