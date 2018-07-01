Туркменистану необходимо сотрудничать с Азербайджаном и Турцией для выхода на европейский рынок - МНЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО ЭКСПЕРТА

Туркменистану необходимо сотрудничать с Азербайджаном и Турцией, чтобы выйти на газовый рынок Европы, сказал Trend эксперт по Центральной Азии Брюс Паньер, передает Day.Az.

На российском юридическом информационном портале 22 июня был опубликован полный текст проекта конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Согласно Статье 14 Конвенции, два государства могут прокладывать подводные трубопроводы с одобрения стран, через морские секторы которые проходят трубопроводы.

"Похоже, реализация Транскаспийского газопровода (TCP) стала возможна", - сказал Паньер.

Эксперт отметил, что TANAP связан с планами по прокладке TCP, поэтому Туркменистану стоило бы сотрудничать с Азербайджаном и Турцией для обеспечения поставок своего газа в Европу.

Что касается поставок газа, то в Туркменистане около 17 триллионов кубометров газа, поэтому страна, по словам Паньера, может поставлять его как в Китай, так и по TCP и другим трубопроводам.

Ранее сообщалось, что газопровод "Центральная Азия-Китай", поставляющий газ из Туркменистана в Китай, работает почти на полную мощность в нынешнем состоянии, и Пекину, вероятно, придётся искать дополнительные источники и пути поставок газа.

"Ветки A, B и C сети центральноазиатских трубопроводов приближаются к использованию полной мощности, и есть планы по строительству ветки D, которые отстают от графика как минимум на четыре или пять лет. Но ветка D увеличит пропускную способность ещё на 25-30 миллиардов кубических метров", - отметил эксперт.

Паньер напомнил, что имеется, к тому же, российский трубопровод "Сила Сибири", который должен быть завершён в конце 2019 года и в конечном итоге поставит в Китай еще 38 миллиардов кубометров газа. Помимо этого, есть ещё и газопровод из Мьянмы.

Паньер отметил, что Китай, вероятнее всего, будет уделять всё больше внимания увеличению импорта сжиженного природного газа (СПГ).

"Импорт СПГ в Китай в 2018 году вырос примерно на 50 процентов по сравнению с 2017 годом. В настоящее время Китай строит объекты для обработки СПГ, поступающего из Катара, Австралии, Малайзии, а также из США", - отметил Паньер.

Переговоры по Транскаспийскому газопроводу между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном начались в сентябре 2011 года.

Официальный Ашхабад считает, что для прокладки трубы по дну Каспия, правовой статус которого пока не определен, достаточно согласия тех сторон [Туркменистана и Азербайджана], территорию которых охватывает проект. Азербайджан выразил готовность предоставить свою территорию, транзитные возможности и инфраструктуру для реализации этого проекта.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович сказал в интервью агентству Reuters, что ЕС, стремясь уменьшить свою зависимость от поставок энергоносителей из России, рассчитывает получить газ из Туркменистана в 2019 году.