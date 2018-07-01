Швейцарская компания о сроках начала поставок в Азербайджан вагонов для пассажироперевозок по БТК - ПОДРОБНОСТИ

Швейцарская компания Stadler Rail Group поставит первую партию вагонов по заказу ЗАО "Азербайджанские железные дороги" для пассажирских перевозок по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в марте 2019 года.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend директор по продажам Stadler Rail Group по региону Кавказа, России и Украине Маттиас Штоер.

"В настоящее время вагоны находятся в стадии окончательной сборки. Один из вагонов уже готов и находится в стадии тестирования. Вагоны еще не доставлены в Азербайджан", - сказал Штоер.

Директор по продажам отметил, что согласно графику, первые десять вагонов будут доставлены в марте 2019 года.

"Поезд будет состоять из десяти вагонов. Первые десять вагонов будут поставлены в 2019 году, а вторая партия - в 2020 году", - добавил Штоер.

Ранее, глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов сказал, что пассажирские перевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс начнутся с 2019 года.

По словам главы ЗАО, они начнутся после получения заказанных у Stadler пассажирских поездов.

"Я недавно встречался с представителями Stadler, и, по их словам, поезда будут переданы в начале следующего года", - сказал Гурбанов.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.