Toyota приглашает 14-летнюю Айдан в Японию

Как автомобиль вашей мечты может сделать мир лучше?

Каждый год тысячи детей делятся своими мечтами со всем миром, участвуя в одном из крупнейших мировых художественных конкурсов, который проводится по инициативе Toyota.

В этом году своей мечтой поделилась девочка из Азербайджана - Айдан Эйнуллаева, которая стала победительницей конкурса. Ее замечательное произведение "Красота мира" было отобрано из 650 000 работ в качестве одного из лауреатов премии Всемирного конкурса в этом году! 14-летняя Айдан и один из ее родителей получили в подарок тур в Японию. Поездка состоится в августе этого года. Заключительный этап конкурса - церемония награждения - состоится в Токио.

В этом году конкурс был организован официальным дилером Toyota в Азербайджане - центром Тойота Баку (Toyota Bakı Mərkəzi) - под руководством официального представителя автомобилей Toyota на Кавказе - Toyota Caucasus. В Японию было отобрано и отправлено 9 (по 3 на возрастную категорию) работ.

Решением жюри, состоявшего из профессионалов в сфере искусств, были определены девять победителей из Азербайджана. Победители национальных отборов были награждены призами и сертификатами.

Категория до 7 лет:

1. Агиль Амиров (6 лет)

2. Рза Гулиев (7 лет)

3. Фахри Махаррамли (7 лет)

Категория от 8 до 11 лет:

1. Сура Дадашзаде (10 лет)

2. Алимардан Амиров (8 лет)

3. Акрам Гулиев (8 лет)

Категория от 12 до 15 лет:

1. Абдулрахим Багиров (12 лет)

2. Алтай Адыгезалов (13 лет)

3. Айдан Эйнуллаева (14 лет)

По всему миру было избрано 30 лучших рисунков. Авторы этих работ вместе с родителями приглашены в Японию на церемонию награждения, где будут выбраны лучшие рисунки.

Компания Toyota создала специальную веб-страницу https://www.toyota-dreamcarart.com/vote/, которая позволяет голосовать онлайн. Веб-страница позволит каждому проголосовать за понравившиеся работы. Голосование начнется 1 июля. Любой человек может принять участие в голосовании.

Конкурс Toyota Dream Car Art проводится ежегодно. Таким образом, в нем может принять участие любой ребенок младше 15 лет. Сначала конкурс проводится на национальном уровне местными дилерами, после чего проводится Всемирный конкурс. Дилеры объявляют о начале конкурса, собирают и выбирают 9 лучших работ (в 3 возрастных категориях), которые в свою очередь отправляются в Японию. Окончательный этап избирания проводится в Японии, где анонсируется 30 лучших работ. Азербайджан участвует в этом конкурсе с 2014 года.

Toyota продолжит претворять детские мечты с помощью этого конкурса и мы надеемся, что юные таланты воспользуются этой замечательной возможностью и примут участие в предстоящих конкурсах, чтобы выразить себя и поделиться с миром уникальным взглядом на автомобили своей мечты.

Более подробная информация и основные требования конкурса доступны на этом сайте: https://www.toyota-dreamcarart.com/about/