В течение 365 дней в Collezione Italia будут скидки

Collezione Italia запускает кампанию, которая будет радовать покупателей все 365 дней в году. С сегодняшнего дня и в течение года в шоуруме Collezione Italia вы можете встретить продукцию со специальным знаком, относящуюся к территории скидок. Территория скидок или же Fürsətlər Zonası - это специально отведенное пространство в шоуруме Collezione Italia, где на протяжении года будут действовать скидки вплоть до 70%.

В шоуруме Collezione Italia - на экспозиционной площади 40 тыс. кв.м - для наших дорогих гостей представлены коллекции легендарных европейских брендов на любой вкус и по любой цене. Здесь можно найти все для дома - мебель, кухню, сантехнику, напольные покрытия, обои, двери, окна, занавеси, освещение, посуду, текстиль.

Пространство Collezione Italia - место не только утонченной роскоши, но и бесконечный материал для творческого поиска индивидуального неповторимого стиля в интерьере.

Для получения подробной информации вы можете посетить сайт www.collezioneitalia.az, позвонить по короткому номеру *1100 или же стать подписчиком на официальную страничку Collezione Italia в социальной сети Facebook - https://www.facebook.com/CollezioneIt/.