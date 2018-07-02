Kapital Bank представил карту BirKart Miles

28 июня 2018 года Kapital Bank провел церемонию презентации карты BirKart Miles. При безналичной оплате посредством BirKart Miles на баланс карты накапливаются бонусы в виде миль, которые в дальнейшем можно обменять на авиабилеты.

На презентации присутствовали Председатель Правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев, региональный менеджер Mastercard Эрдем Чакардан и другие лица. Гостям церемонии была предоставлена подробная информация об условиях и преимуществах данной бонусной карты.

BirKart Miles предлагается клиентам как в виде дебетовой, так и кредитной карты. При активации BirKart Miles годовая стоимость которой начинается с 35 манатов, на баланс карты в качестве подарка зачисляется 1500 миль. Клиентам предлагаются карты с максимальным сроком действия в 3 года и в трех видах валют (AZN, USD и EUR).

Производится расчет годового процента депозита на собственные средства на счете карт и накопление осуществляется в виде миль. Карты также включают в себя функцию "Lounge Key".

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-ми отделениях во всех районах и городах Азербайджана.