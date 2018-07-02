Ровнаг Абдуллаев об историческом событии в реализации «Южного газового коридора»
Коммерческие поставки газа в Турцию посредством Трансанатолийского трубопровода (TANAP), которые начались с 30 июня, являются важным историческим событием в реализации проекта "Южный газовый коридор", сказал президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в распространенном в понедельник сообщении компании BP.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Несмотря на сложность этого мегапроекта, мы добились координации и сдачи в эксплуатацию сегментов "Южного газового коридора" в Азербайджане, Грузии и Турции. Эти работы были осуществлены в соответствии с графиком и по более низким затратам, чем предусматривалось. Платформы и структуры для "Шах Дениз-2" были построены аффилированными компаниями и все строительные работы были осуществлены в стране, что является для Азербайджана и всего региона большим достижением", - сказал Абдуллаев.
Новость обновляется
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Rabitəbank 25 illik yubileyini qeyd edir
-
1 Июл. 17:40 8 581
-
1 Июл. 22:00 6 442
-
1 Июл. 18:22 5 657
-
1 Июл. 13:41 5 138
-
1 Июл. 17:48 4 812