В Баку открылся магазин знаменитого бренда Kiehl`s since 1851 - ФОТО

29 июня в парфюмерном магазине "İdeal", расположенном в Торговом центре "GanjlikMall", состоялось открытие корнера известного нью-йоркского аптекарского бренда по уходу за кожей, телом и волосами "Kiehl`s" в формате "shop in shop".

На церемонии открытия, в которой принимали участие азербайджанские знаменитости, It-girls, блогеры и представители СМИ, царила шумная и веселая атмосфера. Фото-зона с байкером, традиционные американские угощения и музыка от ди-джея обеспечили настоящее праздничное настроение. Первые 50 покупателей получили в подарок бестселлер бренда ─ легендарный увлажняющий крем Ultra Facial.

Американский бренд "Kiehl`s" предлагает своим клиентам различные виды косметической продукции. Бренд не придерживается тенденций индустрии красоты и в первую очередь вдохновлен медициной и фармакологией. В магазине представлены различные средства по уходу за кожей и волосами. Женскую серию составляют средства для очистки кожи, маски и скрабы, шампуни и кремы, бальзамы, гели и др. Мужская серия включает в себя скрабы и тоники, основной уход для кожи, уход за телом, средства для губ и глаз.

Отметим, что "İdeal" сотрудничает только с оправдавшими себя производителями и предлагает клиентам только оригинальную продукцию.

История Kiehl`s since 1851 началась с классической аптеки в районе Ист-Виллидж Нью- Йорка. Уникальная богатая история бренда представляет собой комплекс знаний в области косметики, фармакологии, лечебных трав и медицины, которые совершенствовались и передавались из поколения в поколение. В настоящее время продукция "Kiehl`s" продается в 39 странах, 130 магазинах и 760 точках продаж по всему миру.

Сеть магазинов "İdeal" была создана в 1999 году. В Баку насчитывается 13 филиалов, из которых два крупнейших расположены в "GanjlikMall" и "Nefmall".