Французская компания: Баку – прекрасное место для управления крупными проектами

Компания Alstom будет осуществлять крупные перспективные проекты, такие как реконструкция железнодорожной сети Ирака, из своего нового головного офиса в Баку.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend в понедельник сказал Бернард Пелль, управляющий директор французской компании в Западной и Центральной Азии, передает Day.Az.

Комментируя перемещение регионального центра компании в столицу Азербайджана, Пелль отметил, что Alstom будет рад возможности развивать свой бизнес из Баку.

"Мы рады находиться в нашем новом офисе в Баку. Отсюда мы будем развивать наш бизнес не только в Азербайджане и регионе, но и в других странах. У нас, к примеру, есть крупные перспективные проекты в Ираке: Alstom намерен участвовать в реконструкции системы железных дорог и метро в этой стране. Баку - прекрасное место для управления подобными крупными проектами", - сказал Пелль.

Ранее Пелль сообщил Trend, что компания Alstom заинтересована в модернизации и сервисном обслуживании подвижного состава Ташкентского метрополитена.

Напомним, что 28 июня компания Alstom представила свой первый грузовой электровоз Prima T8 AZ8A для "Азербайджанских железных дорог" (АЖД). Презентация локомотива состоялась на Электровозосборочном заводе (ЭКЗ), находящемся на территории Специальной экономической зоны "Астана" в Казахстане.

Alstom - крупная французская машиностроительная компания, являющаяся одним из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта.

Alstom вошел на казахстанский железнодорожный рынок в июне 2010 года вместе со своим российским партнером "Трансмашхолдинг" (ТМХ), начав строительство ЭКЗ для производства локомотивов в Казахстане.

В сентябре 2017 года стало известно, что Alstom станет ядром нового концерна Siemens-Alstom, в который также войдут немецкая Siemens и Siemens Mobility и в котором немецкая компания получит чуть более 50 процентов акций.