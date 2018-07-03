Иранский порт Чехбехар будет включен в проект "Север-Юг" - ЗАЯВЛЕНИЕ

Азербайджан и Иран договорились о наращивании портового и морского сотрудничества посредством зон свободной торговли в Аляте и Энзели, сообщил Trend замминистра дорог и градостроительства Ирана, управляющий директор иранской Портовой и морской организации Мохаммад Раштад, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, в ходе недавней встречи между официальным лицами Ирана и гендиректором Бакинского международного морского торгового порта, стороны договорились использовать имеющиеся ресурсы и потенциал с целью улучшения сотрудничества в данной сфере. Было также отмечено, что две страны наладили хорошее взаимодействие в сферах железнодорожных перевозок, услуг.

Раштад также отметил важность проектов зоны свободной торговли в Аляте и Энзели. По его словам, инвестиционный план также составлен для иранского порта Чехбехар.

"Данный порт будет включен в проект "Север-Юг". Также имеется план по строительству 900 километровой железной дороги из афганской провинции Бамиан в Чехбехар", - сказал Раштад.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он также станет связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.