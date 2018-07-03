Sutra Jewels в бутике Elluxus Baku - ФОТО

29 июля в бутике Elluxus Baku состоялась пресс-конференция, посвященная ювелирному бренду Sutra Jewels, пополнившему портфель холдинга Italdizain Group. Презентацию вел, специально приехавший по этому случаю один из основателей ювелирного Дома, Дивьяншу Навлахи.

Все началось, как в сказке! Это история любви двух людей, родившихся в "ювелирном мире".

Sutra Jewels начала свое развитие благодаря сотрудничеству супругов Арпиты и Дивьяншу Навлахи, которые познакомились во время учебы в Геммолическом Институте Америки. Любовь к искусству привела их к созданию изделий, отражающих их чувства.

Вдохновляясь дизайнерским видением Арпиты, для создания произведений его возлюбленной Дивьяншу начал поиски драгоценных камней со всех уголков Земли. Во время самого важного геммологического путешествия своей жизни, Дивьяншу нашел 11-каратный сапфир из Шри-Ланки, который был подарен им Арпите на помолвку.

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ SUTRA

Sutra использует драгоценные камни только высшего качества, что отображается в изделиях бренда. Каждый из камней имеет свою страну происхождения, и ко всем изделиям может быть приложен сертификат Sutra

ИСТОЧНИКИ SUTRA

Sutra - это уникальные цветные драгоценные камни и изысканные бриллианты. Камни добываются со всех уголков мира: от сапфиров из Шри-Ланки до рубинов из Мозамбика и от берюзы из Аризоны и аметистов из Бразилии. Штаб-квартира корпорации Sutra находится в Хьюстоне, а второй офис - в Гонконге.

Производство изделий Sutra осуществляется в Мумбаи. На производстве работают дизайнеры, производители моделей и мастера-ювелиры. Ни одно изделие не покидает пределы производственной мастерской до того, как Арпита тщательно не проверит каждую деталь. "Каждая грань изделия должна быть идеальной. Даже те части, которых не видно, очень важны для нас", - Арпита Навлахи.

ЖЕНЩИНА SUTRA

Изделия Sutra предназначены для сильных и уверенных в себе женщин, желающих выразить внешним видом свой изысканный вкус. Речь идет о женщине, которая ценит архитектуру, дизайн и моду, и которая хочет обновить свой ежедневный ювелирный гардероб, чтобы подчеркнуть свой индивидуализм и изысканность.

С изделиями Sutra можно ознакомиться в бутике Elluxus Baku: ул. 28 Мая, 28С. Тел.: +994 12 493 89 85.