Bakcell о перебоях в работе мобильной связи в Азербайджане

Оператор мобильной связи Азербайджана - ООО Bakcell предпринял все необходимые меры для восстановления стабильной работы в своей сети, как передает Day.Az, сказали Trend во вторник в компании.

По словам источника, несмотря на это, до полного восстановления энергоснабжения на территории страны в оказании услуг мобильной связи могут возникать сбои.

"В связи с аварией в системе энергоснабжения перебои в работе мобильной связи наблюдались в ряде районов страны, что было вызвано обесточиванием базовых станций. Компанией предприняты все необходимые меры для полного устранения возможных перебоев в работе станций. Однако, несмотря на это, в работе сети могут наблюдаться перебои до полной подачи электричества на территории страны. Компания предпримет все необходимые меры для оперативного устранения возможных сбоев", - сказали в компании.

Отметим, что в ночь со второго на третье июля, из-за высокой температуры на одной из подстанций ООО "Азербайджанская тепловая электростанция" в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.