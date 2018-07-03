В Азербайджане минимум в 5 раз увеличат программу самозанятости

Перед министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана поставлена цель как минимум в пять раз увеличить программу самозанятости.

Об этом во вторник на открытии четвертого курса тренинга, проводимого с целью укрепления потенциала органов службы занятости, сказал министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Этот курс тренинга проводится в рамках "Программы по достойному труду в Азербайджане на 2016-2020 годы", подписанной между правительством Азербайджана и Международной организацией труда (МОТ).

По словам министра, азербайджанские семьи должны быть максимально вовлечены в эту программу.

"Частный сектор сегодня занимает важное место на рынке труда. Мы должны привнести в страну международный опыт, связанный с обеспечением занятости", - отметил министр.

Бабаев добавил, что в связи с тем, что рынок труда является динамичным, нужно ориентировать азербайджанскую молодежь на профессии, в которых есть наибольшая потребность.

"В Азербайджане должна быть обеспечена интеграция в рынок труда лиц, нуждающихся в социальной защите. В нашей стране уделяется особое внимание лицам этой категории", - сказал министр.

Бабаев отметил, что одним из направлений проводимых реформ является совершенствование услуг на основе подходов, соответствующих международным стандартам.

Бабаев отметил, что МОТ оказывает активную поддержку в этой области, так же как и в других сферах. По его словам, поощрение занятости молодежи со стороны недавно начатого курса тренинга имеет важное значение с точки зрения возможности ознакомления с опытом отдельных стран в соответствующей области, обмена опытом и мнениями.

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