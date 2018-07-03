Авария на ТЭС в Мингячевире нарушила режим работы на сухопутных месторождениях SOCAR

В связи с аварией в энергетической системе Азербайджана был нарушен режим работы на месторождениях SOCAR на суше. Об этом говорится в сообщении SOCAR, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, в результате отключения электроэнергии на компрессорных станциях Управления по экспорту газа, нефтеперерабатывающем заводе, предприятиях ПО "Азерикимья", газоперерабатывающем заводе деятельность предприятий была остановлена в аварийном режиме.

После восстановления электроснабжения ближе к утру постепенно было запущено все оборудование газохранилищ, компрессорных станций Управления по экспорту газа, нефтеперерабатывающего завода и ПО "Азерикимья". В настоящее время деятельность предприятий SOCAR продолжается в нормальном рабочем режиме.

Напомним, что в ночь со второго на третье июля из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева создана Госкомиссия в связи с аварией, произошедшей на одной из подстанций ООО "Азербайджанская тепловая электростанция".

Госкомиссии поручено расследовать причины произошедшего и проинформировать об этом Президента Азербайджана, определить и осуществить безотлагательные меры для устранения последствий аварии, систематически информировать Президента Азербайджана о проделанной работе.

Генеральной прокуратуре поручено вместе с МВД и МЧС провести безотлагательные следственные меры для расследования причин произошедшего и установления и привлечения к ответственности виновных лиц.

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