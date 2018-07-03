Министр внешней торговли Финляндии едет в Азербайджан

Министр внешней торговли и развития Финляндии Анне-Мари Виролайнен посетит Азербайджан пятого июля. Об этом говорится в сообщении МИД Финляндии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщается, в ходе визита будут обсуждены вопросы двусторонних отношений и торговли между Финляндией и Азербайджаном.

"В настоящее время ведется подготовка к встречам с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым, министром финансов Самиром Шарифовым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым и министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым", - говорится в сообщении.

Отметим, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены 24 марта 1992 года.

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