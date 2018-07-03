Азербайджан, Грузия и Турция направили совместное письмо генсеку ООН

Постоянные представительства Азербайджана, Грузии и Турции в ООН направили совместное письмо генеральному секретарю ООН в связи с началом деятельности "Южного газового коридора" и проекта TANAP. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном во вторник передает Day.Az со ссылкой на Trend. В письме отмечается, что закладка фундамента "Южного газового коридора" состоялась 20 сентября 2014 года. Говорится также о том, что в проект "Южный газовый коридор", в который инвестировано более 40 миллионов долларов, входят запуск второй стадии разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", Южнокавказский трубопровод, проекты TANAP и TAP. В письме отмечено, что этот проект вносит вклад в энергетическую безопасность, и сообщается, что эта инициатива мирового масштаба реализуется благодаря международному сотрудничеству. В письме отмечается, что проект "Южный газовый коридор" является одним из крупных проектов века, а также говорится, что он, внося вклад в диверсификацию энергопотребления, служит глобальным усилиям, миру и безопасности, которые преследуют Цели устойчивого развития. Письмо было рассмотрено в качестве документа Генассамблеи ООН под номером A/72/890 в соответствие со статьями повестки дня 72-й сессии Генассамблеи.