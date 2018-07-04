Kapital Bank возобновил работу филиала Gənclik Mall по прежнему адресу

Kapital Bank возобновил деятельность филиала Gənclik Mall по прежнему адресу - Торговый центр Gənclik Mall (пр. Фатали Хана Хойского, 38), этаж -1. Напомним, что в связи с ремонтными работами филиал Gənclik Mall временно функционировал в филиале Гянджлик.

Филиал Gənclik Mall предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг. Филиал обладает всеми возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

Kapital Bank в рамках проекта трансформации филиальной сети проводит определённые работы. В текущем году планируется капитальный ремонт ряда филиалов в Баку и регионах, открытие новых филиалов и отделений. Примером этого является открытие нового офиса филиалов Физули, Агдаш, Браво-2, Карточный Центр в Гяндже, Локбатан, Шимал и Имишли. В течение 3-х лет продолжительности проекта были успешно отремонтированы и сданы в эксплуатацию несколько филиалов Kapital Bank, отвечающих современным требованиями клиентов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.