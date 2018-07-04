Животноводы проявляют большой интерес к кредитной кампании "AccessBank"
Продолжается кампания "Bir sürü təklif" для животноводов, проводимая "AccessBank", который оказывает постоянную поддержку различным сферам сельского хозяйства.
В рамках кампании, которая продлится до 31 августа, лица, занимающиеся животноводством и взявшие кредит в AccessBank, смогут получить ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД до 12 месяцев, а также СКИДКУ до 3% на годовую процентную ставку по кредиту. Льготный период может быть установлен для любого периода кредитного срока.
Наряду с этим, клиент выбирает график погашений по кредиту самостоятельно, получая возможность запланировать оплаты в соотвествии с особенностями своего хозяйства.
Отметим, что кампания вызвала большой интерес среди животноводов.
Подробную информацию можно получить на сайте Банка, странице в Facebook, а также в Контактном центре по номеру 151.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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