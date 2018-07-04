BRAVO! Теперь еще по двум новым адресам - ФОТО
4 июля 2018 14:00 424
С 5 июля широкий ассортимент качественных товаров как отечественного, так и импортного производства в новых маркетах BRAVO еще по двум адресам - в жилом комплексе "Park Azure" на улице Афиаддина Джалилова, 27А и в 4-ом микрорайоне, на улице Мир Джалала, 2А.
Приветливая и отзывчивая команда профессионалов BRAVO к вашим услугам 7 дней в неделю с 08:00 до 23:00.
Чтобы всегда быть в курсе последних событий, оставайтесь с нами и следите за нашей новостной лентой в социальных сетях.
https://www.facebook.com/BravoSupermarketAz/
https://www.instagram.com/bravosupermarketaz/
Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!