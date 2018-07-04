«Amrahbank» запустил новую выгодную кредитную кампанию

Amrahbank запустил новую кредитную кампанию. Банк обьявил о снижении годовой процентной ставки по кредиту наличными до 20% и увеличении срока кредита до 36 месяцев! Помимо этих преимуществ, предоставляется 3-месячный льготный период.

В рамках кампании можно получить кредиты наличными на сумму до 10 000 АЗН во всех филиалах банка.

Условия кампании очень выгодные, поэтому не теряя времени, воспользуйтесь предложением от Amrahbank и реализуйте свои планы!

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка, страницах в Facebook, Instagram, Twitter, а также в Контактном центре по номеру 987.