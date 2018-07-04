Европейский банк может утвердить кредит на 500 млн. евро для азербайджанского газопровода

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), скорее всего, сегодня утвердит прямой кредит для проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня в Украине проходит заседание Совета директоров ЕБРР по рассмотрению выделения прямого кредита в размере 500 миллионов евро для TAP.

Отметим, что ЕБРР планирует выделить в общей сложности на строительство трубопровода ТАР до 1,2 миллиарда евро.

До 500 миллионов евро планируется выделить в виде прямого кредита и до 700 миллионов евро - в виде синдицированного кредита, при условии окончательного завершения внутренних процедур по одобрению этих кредитных линий.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ поступил в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, AzTAP ("дочка" азербайджанской госнефтекомпании SOCAR) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

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