SOCAR начал розничную продажу сжиженного газа - ДЕТАЛИ

Компания SOCAR Petroleum (оператор сети автозаправочных станций азербайджанской госкомпании SOCAR) приступила к розничной торговле сжатым природным газом (СПГ) в Азербайджане. Об этом сообщили Trend в среду в компании, передает Day.Az.

"Сегодня введен в эксплуатацию пункт заправки СПГ на автомобильной дороге Баку-Говсан, вблизи офиса ООО "BakuBus". Тем самым, компания впервые начала операции на рынке розничной торговли СПГ. Стоимость одного кубометра сжатого газа составит 0,45 маната", - отметили в компании.

В августе-сентябре 2018 года компания планирует увеличить число автозаправочных станций (АЗС), торгующих СПГ, и приступить к операциям по его продаже на собственных станциях, расположенных: в Сабунчинском районе Баку - в юго-западной части Сабунчинского круга, в Хатаинском районе - на проспектах Бабека, Нобеля, Забратском шоссе, и с правой стороны автодороги Сабунчи-Забрат.

"До конца текущего года к числу АЗС компании SOCAR Petroleum, торгующих СПГ, добавятся пункты заправки топливом, расположенные около мечети Бибиэйбат, на 70-ом километре шоссе Баку-Сальян, на правой стороне дороги Баку-Газах, на левой стороне дороги Баку-Алят, слева на 28-ом километре автодороги Баку-Губа", - сообщили в компании.

Отметим, что в настоящее время в стране на СПГ работают пассажирские автобусы марки Iveco компании BakuBus. СПГ производится на Зых-Говсанском терминале SOCAR Petroleum.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook