Узнайте свой счет за интернет до путешествия

Azercell запускает новый Интернет-Роуминг Пакет, с целью устранить высокие и непредсказуемые затраты абонентов, которые пользуются мобильным интернетом находясь за рубежом. Также Компания планирует продолжит внедрение роуминг предложений по всему миру, начиная с Европы, с сентября 2018-го года.

"Мы хотим поощрять наших абонентов пользоваться услугами интернета в роуминге, где бы они ни находились во время международных поездок. У абонентов Azercell не должно быть причин не пользоваться услугами мобильного интернета за рубежом", - говорит президент Azercell Вахид Мурсалиев. "На данный момент в сфере телекоммуникаций совершенно отчетливо прослеживается переход от голосовых услуг к мобильному интернету. В связи с этим мы должны предоставлять доступные, простые и ожидаемые услуги мобильного интернета нашим клиентам во время поездок. Я рад сообщить, что Azercell активно продвигается и планирует сохранять лидирующие позиции на рынке в этом направлении."

Во многих странах мира, распространённой практикой среди абонентов, путешествующих за рубеж, является обыкновение отключать услуги интернет-роуминга в связи с высокими и непредсказуемыми ценами. По данным Еврокомиссии, почти половина граждан Азербайджана никогда не пользуются мобильным интернетом за рубежом. Около 90 процентов из них ограничиваются использованием таких базовых услуг, как электронная почта, в то время как более 25 процентов предпочитают просто отключать свои смартфоны за границей.

Эта статистика также отражается в цифрах Azercell. В настоящее время в среднем 30% абонентов Azercell используют роуминг при поездках за границу. Azercell планирует увеличить использование роуминга до 80 и более процентов к концу 2019-го года.

Интернет-Роуминг Пакеты Azercell основываются на трех основных принципах:

Доступность (доступные и предсказуемым цены. Нет необходимости отключать интернет в роуминге)

Управление затратами (без неожиданностей. Вы заранее знаете ваши затраты)

Простота использования (ясные и четкие цены)

Компания Azercell выступает с удобным и выгодным предложением в сфере решений касательно роуминг-услуг. Таким образом, с 2 июля Azercell запустил для абонентов Азербайджана пакет данных объемом 1GB, за 19,90 AZN на 14 дней, охватывающий Турцию, Россию, Грузию, Украину, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь и Молдову. Это означает, что клиент Azercell, путешествующий по Турции в течение одной недели, получит 1GB за 19,90 AZN, что намного выгоднее предложения 0,55 AZN/MB, когда за тот же объем интернета придется заплатить больше 500 АЗН.

"Настало время приложить все усилия, чтобы сделать роуминг привлекательным для наших клиентов. Роуминг - это суть того, что делает связь и коммуникации мобильными.

Мы будем развивать инновации, создавать привлекательные решения и будем ставить интересы 4,5 миллиона наших клиентов главным приоритетом во время принятия решений", - отмечает Вахид Мурсалиев.

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