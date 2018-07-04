Самир Шарифов: Баку высоко ценит поддержку США реализации энергопроектов с участием Азербайджана - ФОТО

Баку высоко ценит поддержку правительства США в реализации энергопроектов с участием Азербайджана.

Об этом сказал в среду министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе мероприятия, посвященного Дню независимости США, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Отношения между США и Азербайджаном развиваются в рамках интересов двух стран, в соответствии с принципами равноправного партнерства и охватывают самые разные сферы", - сказал он.

Шарифов отметил, что расширение политического диалога служит развитию отношений между двумя странами.

США постоянно поддерживают транснациональные энергетические проекты, которые реализуются по инициативе и с участием Азербайджана, сказал министр.

"Связи в этой сфере носят стратегический характер и отвечают интересам и США, и Азербайджана. Мы высоко ценим поддержку правительства США реализации энергопроектов с участием Азербайджана", - добавил Шарифов.