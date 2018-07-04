Американский дипломат: Азербайджан и США могут строить лучшее будущее благодаря сотрудничеству
Благодаря сотрудничеству Азербайджан и США могут строить лучшее будущее для двух стран и всего мира.
Об этом сказал в среду временный поверенный в делах США в Азербайджане Уильям Гил на мероприятии, посвященном Дню независимости США, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Я хотел бы с гордостью сказать, что в этом году мы отмечаем 242-летие независимости США. Кроме того, в этом году в Азербайджане отмечается 100-летие Азербайджанской Демократической Республики. И это имеет особое значение", - сказал он.
Со дня обретения независимости США всегда поддерживали Азербайджан, сказал он.
"Мы продолжаем поддерживать независимый и стабильный Азербайджан. Благодаря сотрудничеству Азербайджан и США могут строить лучшее будущее для двух стран и всего мира", - сказал дипломат.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!