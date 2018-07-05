Эксперты: "Южный газовый коридор" – основа регионального мира и развития

Постоянные представители Азербайджана, Грузии и Турции при ООН зарегистрировали в качестве официального документа универсальной международной организации трехстороннее обращение к руководству ООН и государствам-членам по случаю открытия газопровода TANAP - важного участка Южного газового коридора (ЮГК). Проект ЮГК включает освоение месторождения "Шахдениз-2" в азербайджанском секторе Каспия, строительство Южнокавказского трубопровода через Грузию, Трансанатолийского газопровода через Турцию (TANAP) и Трансадриатического трубопровода (TAP). Эта система газопроводов общей длиной в 3 500 километров, обеспечит растущие потребности в наиболее дешевом и экологически чистом топливе Грузии, Турции и ряда государств юга Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, в письме подчеркивается, что проект, с общей суммой инвестиций в $40 млрд, не только будет способствовать решению вопросов энергетической безопасности, но также станет важным фактором сохранения мира, обеспечения общей безопасности, развития всестороннего регионального сотрудничества: "Сегодня мы являемся свидетелями мировых проектов в области нефти и газа в регионе, осуществляемых в рамках широкого международного сотрудничества. Южный газовый коридор будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества в Европе и в нашем регионе не только в энергетике, но и во всех других секторах", - отмечается в документе.

По мнению эксперта независимого информационно-аналитического портала GHN Давида Авалишвили, "направив совместное письмо генсеку ООН и зарегистрировав его в качестве официального документа, Азербайджан, Грузия и Турция дали понять всем региональным игрокам и мировому сообществу: исторически пострадают и проиграют те, кто не найдет в себе силы выйти из региональной изоляции, включившись в осуществление проектов века".

По мнению эксперта, неслучайно, три государства активно сотрудничают на платформе ООН и по политическим вопросам. "Уже стало традицией, что Азербайджан и Грузия солидарно голосуют в ООН по проблематике возвращения беженцев", - напомнил "Вестнику Кавказа" Давид Авалишвили.

Активность Грузии в поддержке ЮГК неудивительна и по чисто прагматическим соображениям развития собственной экономики. Ведущий грузинский эксперт Тимур Гочиташвили, лично присутствовавший в Баку на торжественной церемонии запуска Южнокавказского трубопровода, заявил "Вестнику Кавказа", что этот проект сулит огромную выгоду стране, не обладающей запасами нефти и газа. "Грузия сможет закупать по очень льготной цене значительные объемы природного газа, поставляемого в Европу через грузинскую территорию", - сказал эксперт. По его информации, после того, как коридор заработает на полную мощность, грузинская энергетика сможет покрыть почти половину своей потребности в природном газе топливом, полученным в счет оплаты транзита или закупленным по льготной цене. При этом вторая половина из примерно 2,4 миллиардов кубов газа, необходимого Грузии, также поставляется из Азербайджана. "На сегодняшний день именно Азербайджан покрывает 100% нашей потребности в этом топливе", - заключил Гочитиашвили.

Собеседник "Вестника Кавказа" полностью согласился с мнением, что запуск ЮГК, в том числе его южнокавказской части - событие общеевропейского значения: "Без Трансанатолийского газопровода не было бы Трансадриатического трубопровода, но они не смогли бы полноценно работать без энергетического моста Азербайджан-Грузия.

Не менее важно для укрепления грузино-азербайджанских связей, влияние ЮГК на формирование традиции межгосударственного сотрудничества и взаимной помощи: как известно, в 2006 году, Азербайджан, по признанию тогдашнего президента Михаила Саакашвили "спас зимой Грузию, поставив газ за счет уменьшения собственного потребления во время аварии на транскавказском газопроводе Север-Юг". А несколько дней назад, после аварии, произошедшей на Мингячевирской ГЭС, Грузия (как и Россия) начали экспорт электроэнергии в Азербайджан. Из Грузии в соседнюю страну поступает 64 мегаватт. В условиях аномально жаркой погоды, установившейся в Азербайджане и естественного роста потребления электроэнергии, такая помощь электроэнергией оказалось столь же заметной, как неоднократная помощь Азербайджана - Грузии в холодный зимний период.

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