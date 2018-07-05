Реализация TANAР показала Европе мощный энергетический потенциал Азербайджана и Турции

Реализация TANAP как неотъемлемая часть Южного газового коридора станет незаменимым инфраструктурным проектом в решении вопросов энергетической безопасности в обозримом будущем.

Такое мнение высказал Day.Az эксперт-экономист Самир Алиев.

По его словам, запуск в эксплуатацию мощного Трансанатолийского трубопровода (TANAP) продемонстрировал Европе большие совместные усиления двух региональных государств - Азербайджана и Турции.

По его словам, реализация столь сложного проекта еще больше сблизит Азербайджан и Турцию, а также усилит дальнейшую совместную координацию в сфере экономики, энергетики и транспорта.

"Реализация масштабного проекта повысит энергетическую безопасность Европы, а также позволит Азербайджану диверсифицировать рынки сбыта газа и повысит конкурентоспособность энергопоставок на внешних рынках. Этот важный факт отмечают и ведущие финансовые организации, и авторитетные европейские институты", - сказал азербайджанский экономист, отметив, что посредством этого проекта Азербайджан продемонстрировал региону и миру политическую волю, а также мощный экономический и энергетический потенциал.

Отметим что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича, состоялась церемония открытия TANAP.

Отметим что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича, состоялась церемония открытия TANAP.

Напомним, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Дальше проект будет развиваться по накатанной. Следующим этапом станет ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Матана Насибова