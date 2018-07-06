Монтенегро и Азербайджан достигли значительного взаимопонимания и сотрудничества - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА

Монтенегро находится в постоянном контакте с официальными лицами Азербайджана и представителями государственной нефтяной компании SOCAR в рамках реализации проекта Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Монтенегро, сказала в интервью Trend министр экономики Монтенегро Драгица Секулич, передает Day.Az.

"Мы находимся в постоянном контакте с официальными лицами вашей страны и представителями SOCAR, чья консультативная поддержка, связанная с реализацией этого проекта, очень важна, учитывая богатый опыт компании в проектах газификации", - сказала министр.

Она отметила, что одной из форм поддержки со стороны SOCAR Монтенегро и проекта IAP является создание Группы управления проектом с целью формирования сети региональных стран, через которые будет проходить IAP, и для обеспечения более скоординированного и продуктивного сотрудничества, чтобы реализовать этот проект ускоренными темпами.

"Точная роль SOCAR в проекте IAP пока формально не определена. На сегодняшний день представители SOCAR являются членами Группы управления проектом, формирование которой они инициировали. Планируется, что после создания компании по реализации проекта SOCAR станет наблюдателем в этой компании и только позднее формально присоединится к ней", - сказала министр Монтенегро.

Кроме того, Секулич отметила, что, благодаря многим официальным контактам, которые были установлены, и многочисленным двусторонним соглашениям, а также благодаря регулярным встречам на высшем уровне, Монтенегро и Азербайджану удалось достичь значительного взаимопонимания и сотрудничества.

"Поддержка, которую Азербайджан оказывает Монтенегро в области энергетики, особенно важна, учитывая наше намерение обеспечить газификацию Монтенегро и создать необходимую инфраструктуру для этого источника энергии. Известно, что Монтенегро находится на маршруте IAP и что во многих случаях этот проект был причиной наших визитов в Азербайджан", - сказала она.

Министр отметила, что последний такой визит состоялся в феврале в ходе четвертого заседания министров в рамках встречи Консультативного совета "Южного газового коридора", когда было отмечено, что IAP является наиболее жизнеспособным вариантом газификации Монтенегро.

Трубопровод IAP планируется подключить к ТАР, предназначенному для поставок азербайджанского газа в Европу, в албанском городе Фиери. Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR выступает в качестве одного из технических консультантов IAP.

Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в несколько государств Юго-Восточной Европы. Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Монтенегро, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубометров газа в год.