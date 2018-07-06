Город, в который вы влюбитесь сразу. Часть 1 - ФОТО

Невозможно не влюбиться в город, где есть множество памятников старины, уютных и симпатичных улочек, кафе и ресторанов, где есть прекрасное озеро c белыми лебедями и вид на великолепные горы со снежными вершинами. Именно в этом городе, о котором будет наш очередной рассказ, вы найдёте всё вышеперечисленное и жизнь здесь настолько спокойна, что кажется, время течёт медленно. Наш рассказ будет о Женеве, об одном из лучших городов мира.

Женева окружена со всех сторон Францией и говорят здесь на французском языке, который является одним из официальных языков Швейцарии, наряду с немецким, итальянским и романским. Город расположен на юго-западной части огромного Женевского озера (или озеро Леман) и окружен горными хребтами Альп и Юра. В ясную погоду отсюда открывается потрясающий вид на Монблан.

У каждого города есть свой символ. В Женеве символом города можно назвать фонтан Же До (Jet d'eau) Женевского озера, который с 1891 года украшает город. Подлетая к Женеве, первым вы увидите в иллюминаторе изумрудного цвета Женевское озеро и знаменитый женевский фонтан, скорость потока которого составляет 500 литров в секунду, высота 147 метров, а скорость струи составляет 200 км/ч. Женевский фонтан является одним из самых больших фонтанов в мире. Люди, приехавшие в Женеву, стремятся увидеть фонтан вблизи и сделать здесь фото на память. Приехать в Женеву, не посмотреть на фонтан и не прогуляться по парку вдоль Женевского озера, это всё равно, что приехать в Баку, не посетить Девичью башню и не прогуляться по бакинскому бульвару.

С наступлением темноты фонтан освещают 12 прожекторов, мощностью 9000 ватт и меняет фонтан цвет только по особым случаям. Иногда фонтан отключают в городе. По тому, как отключают фонтан, можно судить о погоде в Женеве. Так, фонтан отключают при надвигающемся сильном ветре или в случае, если температура воздуха опускается ниже - 2°С. В последнем случае замерзшие в воздухе брызги рискуют поранить людей, что является причиной отключения огромного фонтана.

Женевское озеро (Lac de Genève) или озеро Леман, как называют его местные жители и жители Франции (Lac Léman, Le Léman), - это самое большое озеро Альп и второе по величине пресноводное озеро Центральной Европы (после озера Балатон). Озеро расположено на границах Швейцарии и Франции и имеет форму полумесяца с изгибом в районе деревни Ивуар. Тысячи местных жителей и иностранных гостей едут в Женеву, чтобы провести здесь свой отпуск у берегов Женевского озера. Это уникальное по своей красоте и неповторимости место. Вода в озере очень чистая и здесь можно купаться. Вода прогревается в июле месяце, по берегам озера расположены уютные пляжи.

Здесь можно сесть на прогулочный корабль или арендовать катер или яхту. Любители порыбачить также могут арендовать моторную лодку и заняться рыбалкой. Кстати, многие мировые звезды шоу-бизнеса и знаменитые люди деловых кругов и политики любят этот вид отдыха на озере. Так что, есть возможность встретить кого-либо из них. А более подробно о круизах или возможностях рыбалки на Женевском озере вы можете узнать на сайте Geneva Boats http://www.genevaboats.com.

Добраться из Баку в Женеву удобней рейсом Turkish Airlines. Авиакомпания безопасно и с комфортом доставит вас в Женеву. К тому же Turkish Airlines предлагает бесплатную экскурсию по Стамбулу для всех транзитных пассажиров международных рейсов, у которых остается от 6 до 24 часов до пересадки на следующий рейс.

Экскурсии организуются ежедневно от стойки регистрации Hotel Desk в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. В программу тура входит посещение таких знаменитых достопримечательностей Стамбула, как дворец Топкапы, Голубая мечеть, Собор Св. Софии, Большой базар, Галатская башня, дворец Долмабахче и др. Программой touristanbul, запущенной в 2009 году, воспользовались почти четверть миллиона пассажиров, получивших возможность познакомиться с удивительным городом во время транзита. Так что, кто не был до сих пор в Стамбуле, имеют хорошую возможность также посетить этот город по пути в Женеву.

Прилетев в Женеву и побывав у женевского фонтана и озера, вы окажетесь недалеко от Английского парка, где помимо алей английского стиля, есть огромные цветочные часы. Эти часы показывают точное время с середины 50-х годов прошлого века. Возле этих часов всегда есть туристы, которые фотографируются на фоне этой красоты. Так что, возможно вам придётся подождать, чтобы сделать фото без людей в кадре.

Кроме великолепия самого озера, фонтана, акватории порта с яхтами и парка, туристы могут наблюдать вытекающую из озера реку Рону с множеством мостов. Здесь же, на берегу Роны и в десяти минутах ходьбы от озера и центра города расположены множество роскошных отелей, один из которых пятизвездочный отель Mandarin Oriental.

Прекрасный вид с номеров отеля на Рону и горы, великолепные комнаты и рестораны отеля с изысканной кухней сделают ваш отдых в Женеве идеальным. В этом отеле любят останавливаться многие знаменитые гости со всего мира.

В десяти минутах ходьбы от отеля Mandarin Oriental находится одна из сокровищниц исторически старого города Женевы кафедральный Собор Святого Петра, который обязательно рекомендуется посетить. Строительство храма началось в 1160 году. За долгую историю своего существования он не раз обновлялся. Именно Собор Святого Петра стал одной из первых церквей кальвинизма - нового религиозного течения, который послужил тогда началом религиозно-политического конфликта между католицизмом и кальвинизмом. Духовным лидером тогдашнего нового религиозного течения был реформатор Жак Кальвин. Кстати, один из главных экспонатов собора является стул Жана Кальвина, который до сих пор хранится в соборе.

До 1535 года храм был католическим, и его украшали традиционные роскошные изваяния святых и красивые фрески на религиозные мотивы. Новая религия назвала все это идолопоклонничеством и ввела обязательную строгость обстановки в соборе. С 1535 года собор стал реформаторским. Это отразилось в строгой архитектуре новых элементов здания, и внутри собора нет красивых фресок и орнаментов (за исключением одной комнаты, которая всё-таки сохранилась в соборе). Несмотря на это, собор всё же величественен и красив.

Посещая Собор Святого Петра, надо помнить, что собор отнюдь не музей и это действующий храм. Поэтому нельзя говорить громко и следует соблюдать тишину. В здании собора разрешается фото-видеосъемка, если это не нарушает покой в храме. Можно подняться на Южную и Северную башни за небольшую плату. Лестницы каменные, узкие и винтовые, что делает подъем к концу немного сложным из-за высоких и узких ступеней. Так что оденьте удобную обувь, так как вам предстоит нелегкий путь к башням. Однако, оно того стоит, особенно, если подняться на Северную башню собора, откуда открывается замечательная панорама на весть город, озеро и Альпы. Пожалуй, это самая лучшая точка в городе, откуда открывается красивая панорама, и Женева предстаёт во всей своей красе.

Путешествие будет приятнным с картой Amrahbank Visa Infinite, который предоставит вам возможность пройти в бизнес-салоны всех международных аэропортов, так же как предоставляет его владельцу и 5 членам семьи широкую страховую программу. Более подробно о возможностях данного продукта Amrahbank можете узнать пройдя по ссылке http://amrahbank.az/index.php?menu=121#

Продолжение следует...