При поддержке Kapital Bank прошел традиционный проект "Летний футбольный лагерь"

Kapital Bank является официальным партнером проекта "Летний футбольный лагерь", который прошел в городе Сумгайыт среди детей в возрасте 7-12 лет. Проект был реализован в трех группах в течение 9 дней. В проекте приняли участие свыше 100 учащихся из 48 школ города Сумгайыт и его окрестностей.

Основной целью проекта является привлечение, развитие и пропаганда футбола, увеличение массовости и популяризации этого вида спорта, а также пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи.

Совместно с Kapital Bank в проекте также участвуют Министерство образования, Исполнительная власть и Отдел Образования города Сумгайыт, ПО "Азеркимья" и Футбольный клуб "Сумгайыт".

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.