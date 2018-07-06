Новруз Мамедов избран председателем Наблюдательного совета SOFAZ

6 июля 2018 19:25

Решением Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) премьер-министр Новруз Мамедов избран председателем Наблюдательного совета.

Об этом говорится в сообщении SOFAZ, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении отмечается, что Наблюдательный совет ознакомился с представленным исполнительным директором отчетом о деятельности фонда в 2017 году, а также с отчетом независимого аудитора (PricewaterhouseCoopers) о финансовой деятельности фонда в прошлом году.

Наблюдательный совет дал положительную оценку этим отчетам.

Также было принято решение представить на утверждение Президента Азербайджана проекты об исполнении бюджета Нефтяного фонда на 2017 году и внесении изменений в бюджет SOFAZ на 2018 год.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az