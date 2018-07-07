Цена на нефть может вырасти до $150 - АМЕРИКАНСКИЕ АНАЛИТИКИ

Аналитики Sanford C. Bernstein & Co (SCB) считают, что цена на нефть может резко возрасти до $150 за баррель. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на доклад американской компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению аналитиков, такой скачок цен на нефть может произойти из-за снижения инвестиций в геологоразведку, что приведет к дефициту сырья на рынке.Эксперты отмечают, что в данный момент мировой объем доказанных запасов нефти сократился на 30% по сравнению с 2000 годом.

"Любой недостаток в поставках приведет к суперскачку цен, потенциально намного большему, чем скачок до $150 за баррель, который наблюдался в 2008 году", - приводит Bloomberg вывод из доклада аналитиков.

По мнению специалистов, дефицит топлива может совпасть с активизацией спроса, так как в ближайшие два десятилетия городское население Азии вырастет, согласно подсчетам, более чем на миллиард человек.

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