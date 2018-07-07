Кадровые изменения в руководстве Госкомтаможни Азербайджана

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева заместители председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров и Назим Мамедов освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщили Trend в субботу в ГТК, передает Day.Az.

Другим распоряжением главы государства Игбал Бабаев и Джавад Гасымов назначены заместителями председателя ГТК.

Отметим, что до назначения Бабаев занимал должность начальника главного управления оценки деятельности и программ развития, а Гасымов - начальника главного управления организации таможенного контроля.

На их места назначены Тамкин Халилов и Самед Гаралов соответственно. Ранее Халилов занимал должность первого заместителя начальника главного управления финансово-тарифного и валютного контроля, а Гаралов - заместителя начальника главного управления организации таможенного контроля.

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