Кадровые изменения в руководстве Госкомтаможни Азербайджана
Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева заместители председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров и Назим Мамедов освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщили Trend в субботу в ГТК, передает Day.Az.
Другим распоряжением главы государства Игбал Бабаев и Джавад Гасымов назначены заместителями председателя ГТК.
Отметим, что до назначения Бабаев занимал должность начальника главного управления оценки деятельности и программ развития, а Гасымов - начальника главного управления организации таможенного контроля.
На их места назначены Тамкин Халилов и Самед Гаралов соответственно. Ранее Халилов занимал должность первого заместителя начальника главного управления финансово-тарифного и валютного контроля, а Гаралов - заместителя начальника главного управления организации таможенного контроля.
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