Американский эксперт о том, как "торговая война" скажется на долларе
Достаточно агрессивная позиция администрации Трампа по вопросам торговли может оказаться весьма негативной для курса доллара США по мере того, как ухудшение торговых отношений будет вызывать снижение перевода резервов в американскую валюту, поскольку торговые партнеры США стремятся избежать накопления долларового резерва или же полностью отказаться от этой валюты.
Об этом, как передает Day.Az, в четверг сказал Trend главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.
Последний пункт, по его словам, в особенности относится к Китаю, у которого явно есть долгосрочная стратегия, направленная на повышение значимости собственной валюты в торговых отношениях.
"В связи с резким ростом импорта энергии в Китай введение в первом квартале нефтяных контрактов, деноминированных в юанях, вероятно, представляет собой маневр, имеющий целью в конечном итоге заместить нефтедоллары нефтеюанями. Не будем забывать также, что Трамп ведет бои на торговом поле со своими традиционными геополитическими союзниками, такими как страны NAFTA (Североамериканская зона свободной торговли) и Европейского союза, столь же часто, как и с другими странами. Если Трамп переключит свое внимание на политику Банка Японии или Европейского центробанка и их подразумеваемую цель по поддержанию низкого курса японской йены и евро, это может переломить ситуацию для пар USD/JPY и EUR/USD. Нельзя не признать, что риск разворота связан со слабостью юаня и силой доллара по отношению к валютам развивающихся рынков азиатских стран, если Китай откажется от политики сильного юаня", - отметил Харди.
Напомним, что 15 июня президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий" и "несправедливой" торговой практикой Пекина Вашингтон введет 25-процентные пошлины в отношении китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Причем тарифы на продукцию и услуги, общая стоимость которых оценивается в 34 миллиарда долларов, вступят в силу уже шестого июля.
Власти КНР в свою очередь проинформировали Вашингтон, что ответят на эти действия - шестого июля американские товары на ту же сумму аналогичным образом будут обложены пошлинами по повышенной ставке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!