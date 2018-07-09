Курорт Шахдаг: лучшее место, чтобы спастить от бакинской жары - ФОТО

Наша страна переживает одни из самых жарких дней. Повышающаяся до 40-а градусов температура заставляет всех задуматься, как избавиться от жары. Лучший способ получить удовольствие от отдыха и спастись от жары - это Шахдаг.

Расположенный в одном из прекраснейших регионов Азербайджана Туристический Центр "Шахдаг", известный своей завораживающей природой, в летние месяцы становится еще прекрасней. Зимой покрытые белоснежным снегом склоны, сегодня дарят душевный покой и радующие глаз зеленые просторы. При помощи канатной дороги вы можете погрузиться в зеленую сказку с высоты 2000 м, почувствовав настоящее уединение с природой.

15 Июня был дан старт летнего сезона, в котором Шахдаг предлагает до 12 видов развлечений на любой вкус и возможности посетителей.

К примеру, для любителей активного отдыха есть возможность покататься на горном велосипеде или же попробовать свободный велотур. Троттинетки, мобильная платформа Сегвей, квадроциклы, боб карт, придутся по вкусу тем, кто отдает предпочтение скорости. Верховая езда на чистом горном воздухе, пешая горная прогулка среди живописных пейзажей, подарит незабываемые впечатления. Зип-лайн - спуск по канату с отрывом от земли на 45 метров, доставит удовольствие любителям адреналина. Парк развлечений, пейнтбол, надувной замок, мини квадроциклы также представлены на территории комплекса. Кроме того, для желающий провести семейных отдых, разработаны специальные пакеты включающие в себя несколько видов развлечений.

Одно из самых интересных и завораживающих развлечений которое можно попробовать - это полёт на параплане. Этот полёт оставит незабываемые впечатления, позволит насладиться красотами Шахдага с высоты 2250 метров, которые вы сможете запечатлеть на камеру GoPro и поделиться увиденным с друзьями.

Хотим довести до вашего сведения, что для детей до 6-ти лет, гражданам старше 70-ти, ветеранам, а также людям с ограниченными возможностями, канатные дороги предоставляют услуги бесплатно.

Также хотим отметить, что в процессе использования любых развлечений, туристы находятся под постоянным присмотром персонала, а также им предоставляются все необходимые оборудования для обеспечения безопасности.

Для подробной информации:

Tel: (012) 310 1110 | Mob: 1110 | info@shahdag.az | www.shahdag.az

