Имущество шести закрытых банков в Азербайджане выставят на аукцион

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) посредством товарно-сырьевой биржи выставит на аукцион по 45 лотам движимое и недвижимое имущество ликвидируемых Bank Standard, Texnika Bank, Zamin Bank, Deka Bank, Bank of Azerbaijan и Кавказского банка развития.

Как сообщает Report со ссылкой на ADIF, по 7 лотам имущество выставляется в первый раз, по 17 - во второй, по 10 лотам - в третий, по 11 лотам - в четвертый, передает Day.Az.

Открытые аукционы будут проводиться 16, 30 июля и 6 августа по адресу г. Баку, Наримановский район, ул. Исмаила Хидаятзаде, 156 (20А), квл 1933. С информацией о выставляемом имуществе можно ознакомиться по ссылке http://www.birjanews.az/store/mantlrin-sigortalanmasi-fondu?limit=80.