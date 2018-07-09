AccessBank объявил тендер по приобретению POS-терминалов

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен по приобретению POS-терминалов.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу procurement@accessbank.az либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 12 июля 2018 года.