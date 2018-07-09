AccessBank объявил тендер по приобретению POS-терминалов
9 июля 2018 14:55 163
AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.
Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен по приобретению POS-терминалов.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу procurement@accessbank.az либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 12 июля 2018 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!