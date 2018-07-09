Новый сервис доставки товаров из-за рубежа Colibri Express начал работу в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО

На рынок услуг курьерской доставки товаров из США в Баку выходит новый сервис Colibri Express.

Удовольствие от онлайн шопинга, когда посылка выдается в срок и без очередей, становится приятной реальностью для нашей страны. Всех клиентов, зарегистрировавшихся и сделавших покупку в период до 31 июля, ждут скидки.

Онлайн-шопинг с Colibri Express это просто, быстро и удобно. Для оформления заказа клиенту нужно лишь зарегистрироваться на сайте www.colibri.az и получить личный адрес на складе в США.

Получить посылку можно в офисе Colibri Express, где благодаря налаженной работе персонала не бывает очередей. Также курьер может доставить посылки к вам домой или в офис.

Срок доставки посылок в Азербайджан составляет в среднем 5-7 дней с момента прибытия на склад в США.

Комфортный шопинг - выгодный шопинг, и Colibri Express предлагает гибкую бонусную программу и скидки. Например, в рамках акции HAPPY START все клиенты, зарегистрировавшиеся на сайте и сделавшие покупки до 31 июля текущего года, получают скидку в размере 5,3 USD (груз до 0.5 кг) на доставку первого заказа. Общая стоимость заказа зависит от веса посылки.

До конца года Colibri Express планирует доставлять товары с европейских и британских сайтов, консолидировать заказы, проверять состояние заказанных товаров и делать фото для контроля качества. Удовольствия будет еще больше!

По всем вопросам клиенты могут звонить по телефонам +994 12 310 3939, +994 51 500 3939, а также отправить письмо на info@colibri.az или в онлайн-чат с помощью веб-приложения.

https://www.facebook.com/colibri.azerbaijan/

instagram @colibri.az

Офис компании в Баку расположен по адресу ул. Диляры Алиевой, 251, AZ 1014.

****************

Список самых популярных брендов, доступных к доставке с помощью сервиса Colibri Express, можно посмотреть здесь.