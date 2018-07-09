Azer Turk Bank по случаю своего дня рождения запускает грандиозную кампанию

Государственный Azer Turk Bank 11 июля 2018-го года отмечает 23-летие своей деятельности. В связи с этим Банк дал старт новой кампании под названием "Достигни большего с нами". В рамках кампании, которая продлится 23 дня с 9 по 31 июля, текущим и новым клиентам Банка будет предоставлен ряд льгот на розничные банковские продукты.

Таким образом, в рамках кампании процентная ставка по все видам депозитов в национальной валюте увеличена на 1,1%. В случае если день рождения клиента, размещающего депозит, в июле, то процентная ставка по все видам депозитов в национальной валюте для него будет увеличена на 1,5%.

Помимо этого, при оформлении потребительских кредитов с клиентов, чей день рождения отмечается в июле, не удерживается комиссия в 1%.

Также клиентам, родившимся в июле и обратившимся за получением пластиковой карты, со стороны Банка будет подарена карта MC Gold.

Azer Turk Bank, празднующий свое 23-летие, предлагает грандиозные скидки на пластиковые карты. В рамках кампании лица, заказывающие карты MC Gold и MC Platinum, оплатят лишь 23% от их стоимости. Отметим, что пластиковые карты можно заказать, обратившись в Банк или онлайн по ссылке http://azerturkbank.az/online/card/.

С более подробной информацией о кампании можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.