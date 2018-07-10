Шахин Мустафаев: Ненефтяная промышленность Азербайджана выросла почти на 9%

В ненефтяной промышленности, играющей особую роль в диверсификации экономики, был достигнут рост в 8,8 процента.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Рациональная макроэкономическая политика, осуществляемая в соответствии с новыми экономическими условиями, проводимые коренные реформы, системные мероприятия создали возможность для нейтрализации глобальных и региональных рисков, наши валютные ресурсы сыграли важную роль в управлении финансовыми рисками в опережающем режиме, было продолжено исполнение социальных программ в нашей стране. С целью обеспечения устойчивого экономического развития, основываясь на определенную Вами стратегическую линию, предприняты гибкие, адекватные шаги, в результате осуществления комплексных реформ укрепилась макроэкономическая стабильность, еще более улучшилась бизнес- и инвестиционная среда, ускорились диверсификация экономики, а также развитие регионов и предпринимательства, вырос ненефтяной экспорт. В результате проводимых широкомасштабных экономических реформ в первой половине текущего года внутренний валовый продукт вырос на 1,3 процента, ненефтяной сектор - на 2 процента, инфляция составила 3 процента. В ненефтяной промышленности, играющей особую роль в диверсификации экономики, был достигнут рост в 8,8 процента, в сельском хозяйстве - 7,6 процента, услугах информации и связи - 4,9 процента, торговле - 2,5 процента", - сказал Шахин Мустафаев.

По его слова, за прошедшие шесть месяцев прибыль государственного бюджета составила 9,8 миллиарда манатов, а расходы - 9,5 миллиарда манатов. В государственный бюджет по ненефтяному сектору поступили средства в размере 4,1 миллиарда манатов, что на 275 миллионов манатов или 7,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

"На развитие экономики и социальных сфер за счет всех финансовых источников были направлены инвестиции в основной капитал в размере 6,3 миллиарда манатов. Средства, направленные в основной капитал, по ненефтяному сектору выросли на 22, а по ненефтяной промышленности - на 69 процентов. Прибыль населения, увеличившись на 9,3 процента, перекрыла инфляцию на 6,3 процента. Среднемесячная заработная плата по годовому сравнению выросла на 4 процента, благодаря Вашему особому вниманию о социальной защите населения, увеличились заработная плата работающих в организациях, финансируемых из государственного бюджета, а также пенсии и пособии. Господин Президент, улучшение позиций нашей страны в отчетах Глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, "Doing Business" Всемирного банка, а также в индексе инклюзивного развития на 2018 год являются логическим результатом осуществляемой под Вашим руководством целенаправленной и рассчитанной на будущий прогресс экономической политики, проделанных широкомасштабных работ. Реализация стратегических проектов международного и регионального значения, инициатором и автором которых непосредственно являетесь Вы, способствует укреплению авторитета Азербайджана в мире, а также его статуса надежного партнера. ", - сказал министр экономики.

Шахин Мустафаев отметил, что проекты "Южный газовый коридор" и TANAP, официальное открытие которых состоялось на днях, являются стратегическими проектами, изменившими в глобальном смысле энергетическую карту мира.

"Уважаемый господин Президент, успешное исполнение целевых государственных программ, вносящих исключительный вклад в социально-экономическое развитие страны, составляет основу достигнутых успехов. Продолжены работы по реализации мероприятий, предусмотренных в государственных программах, обеспечивающих стремительное развитие регионов, в частности по улучшению инфраструктуры и качества оказываемых населению социальных услуг. В первом полугодии государственная инвестиционная программа, предусматривающая инфраструктурные проекты особого значения, выполнена на 47 процентов. За этот период за счет выделенных средств в столице и регионах были построены и сданы в эксплуатацию 17 межпоселковых и проселочных дорог общей протяженностью 250 километров, охватывающих 91 населенный пункт, где проживает 200 тысяч человек. Работа, осуществляемая в аграрном секторе в рамках мер по улучшению мелиоративной структуры, по подаче оросительной воды на земельные участки, пригодные для посева, продолжается за счет средств, предусмотренных в государственной инвестиционной программе", - добавил министр.

Шахин Мустафаев подчеркнул, что целью доведения уровня газификации в стране до 95 процентов была продолжена газификация 83 населенных пунктов 42 районов, в 29 населенных пунктах работы завершились.

"В рамках реконструкции систем водоснабжения и канализации городов и сел были сданы в эксплуатацию Комплекс очистных сооружений города Нахчыван, первый этап по Шарурскому району, система водоснабжения городов Мингячевир, Хызы и поселка Алтыагадж, система водоснабжения и канализационная система города Хачмаз. За отчетный период было продолжено исполнение социальных проектов, сданы в эксплуатацию объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта и другие объекты социальной инфраструктуры. Состоялось открытие Центра "Asan xidmət" в Мингячевире, до конца этого года завершится строительство комплексов "Asan həyat" в Шеки и Имишли", - сказал министр экономики.

Министр экономики отметил, что сдача в эксплуатацию в мае текущего года Бакинского международного морского торгового порта имеет особое значение в превращении Азербайджана в важный транспортный и логистический центр региона, а также в расширении транзитных возможностей страны.

"Уважаемый господин Президент, в соответствии с успешной реализацией в настоящее время Вашей политики индустриализации, продолжается создание производственных и перерабатывающих предприятий, а также промышленных парков и кварталов. На сегодняшний день на создание промышленных парков были вложены инвестиции в размере 2,6 миллиарда долларов, в строительстве и производстве созданы около 11 тысяч рабочих мест. На очередном этапе предусмотрено вложение инвестиций в размере более 1,1 миллиарда долларов и открытие около 7500 новых рабочих мест. В Сумгайытском химическом промышленном парке уже функционируют 7 предприятий, до конца 2018 года будут сданы в эксплуатацию еще 7 предприятий. В 5 предприятиях, функционирующих в Балаханском промышленном парке, имеющем важное значение в развитии "Зеленой экономики", работают около 400 человек. На втором этапе начнется строительство еще 5 производственных сфер. В рамках проекта "Единое управление твердыми бытовыми отходами", осуществляемого совместно со Всемирным банком, завершилось восстановление Балаханского полигона в соответствии с современными экологическо-санитарными нормами. В Пираллахинском промышленном парке осуществляются работы по созданию фармацевтического предприятия и предприятия по производству шприцов, общей стоимостью 100 миллионов долларов. Завод по производству шприцов, который будет сдан в эксплуатацию в конце года, наряду с удовлетворением внутренней потребности, также создаст экспортные возможности. В Мингячевирском промышленном парке 750 человек обеспечены работой в 2 прядильных фабриках инвестиционной стоимостью 85 миллионов долларов. В Нефтчалинском промышленном квартале уже начали функционировать 8 предприятий, по этим предприятиям вложены инвестиции в размере более 45 миллионов манатов, созданы около 500 новых рабочих мест", - заявил Шахин Мустафаев.

Министр экономики добавил, что в открытом в конце марта с участием президентов Азербайджана и Ирана автомобильном заводе "Хазар" в Нефтчалинском промышленном квартале ежегодно будет производиться 10 тысяч автомобилей.

"Эти автомобили будут выходить на внутренний рынок, а также экспортироваться в ряд зарубежных стран. Уже началась продажа около 100 автомобилей, получен заказ еще на 200 автомобилей. Завершилось строительство Масаллинского промышленного квартала, до конца года будут сданы в эксплуатацию Гаджигабульский и Сабирабадский промышленные кварталы. Согласно Вашему поручению, с целью развития ковроткачества в 10 районах открыты ковровые мастерские, идет строительство еще 10 мастерских, 5 пунктов по приему шерсти и красителей, а также шерстепрядильной красильной фабрики в Сумгайытском химическом промышленном парке. Применение механизма инвестиционного поощрения с целью повышения экономической активности в стране, поддержки производства продукции экспортной направленности, стимулирования привлечения инвестиций, дает свои результаты. На сегодняшний день 251 субъекту предпринимательства выданы 283 документа инвестиционного поощрения, в результате реализации этих проектов создана возможность для вложения в местное производство инвестиций в размере свыше 2,5 миллиарда манатов, а также открытия около 19 тысяч новых рабочих мест, 141 предприятие, инвестиционная стоимость которых составляет свыше 1 миллиарда манатов, уже функционирует", - сказал Мустафаев.

По его словам, с целью обеспечения инновационного развития аграрного сектора, являющегося одним из ведущих сфер экономики, стремительными темпами продолжается работа по созданию на участке 192 тысячи гектаров по 30 районам 45 агропарков общей стоимостью более 1 миллиарда манатов.

"Для создания в агропарках необходимой инфраструктуры вложены средства на государственной основе в размере 207 миллионов манатов, выданы государственные льготные кредиты в размере 111 миллионов манатов, а также документы инвестиционного поощрения на 25 проектов стоимостью 564 миллиона манатов. В четырех агропарках завершились работы по первому этапу, до конца года будут сданы в эксплуатацию 14 агропарков, а в других - работа продолжается. В результате применения в уже функционирующих агропарках и крупных фермерских хозяйствах современных оросительных систем на участке свыше 50 тысяч гектаров, средняя урожайность с каждого гектара по пшенице, ячменю, зерновой кукурузе и другим сельскохозяйственным растениям в 2 раза больше соответствующих показателей по стране", - отметил министр.

Министр экономики сказал, что с целью удовлетворения потребностей производителей в технике, оросительном оборудовании, в ОАО "Агролизинг" за счет государственного капиталовложения выделены средства в размере 160 миллионов манатов.

"Для обеспечения выхода предпринимателей на финансовые источники с благоприятными условиями 611 предпринимателям, общая стоимость проектов которых составляет 468 миллионов манатов, за счет погашенных средств были выделены льготные кредиты в размере 100 миллионов манатов, что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За счет этих кредитов создана возможность для открытия свыше 7 тысяч новых рабочих мест, что в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Согласно Вашему поручению относительно важности поддержки крупными предпринимателями субъектов малого предпринимательства, в этой сфере были проведены поощрительные работы и с целью обеспечения местным сырьем производства сахарного песка были выданы льготные кредиты в размере 7 миллионов манатов с 3 процентами годовых для посева сахарной свеклы на участке 7 тысяч гектаров, с 1500 фермерами были заключены договора. По этим договорам 3600 человек были обеспечены работой. В течение шести месяцев в области предпринимательства были в целом проведены 58 проверок, с целью обеспечения прозрачности и оперативности в оказании предпринимателям государственных услуг был создан портал "Лицензии и разрешения", посредством которого уже выданы более 180 электронных лицензий", - сообщил Шахин Мустафаев.

Шахин Мустафаев подчеркнул, что в результате эффективного и экономного использования государственных средств, создания конкурентной среды на основе прозрачности и гласности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество тендеров по открытой продаже возросло на 54 процента, сумма закупок путем конкурса - на 23 процента, по сравнению с вероятными ценами во время закупок на конкурсной основе были сэкономлены государственные средства в размере 117 миллионов манатов.

"По Вашему поручению с целью повышения ненефтяного экспорта были продолжены мероприятия по государственной поддержке, до сегодняшнего дня организованы 15 экспортных миссий, потребители приняли участие в 11 важных международных выставках с единым стендом страны, были заключены предварительные соглашения и получены заказы, подписаны экспортные договора, продолжена оплата экспортного поощрения. С целью расширения торговых связей в России, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и Восточной Европе функционируют торговые представители. В Беларуси и Украине открыты Торговые дома Азербайджана, до конца года планируется открытие "Дома вина" в Китае, а также торговых домов в Латвии и Объединенных Арабских Эмиратах. При поддержке Фонда Гейдара Алиева в городе Астрахань России открылся Деловой центр Азербайджана. В зарубежных средствах массовой информации началась рекламная кампания отраслевых брендов, а также пропаганда бренда Made in Azerbaijan. Как результат проделанной работы, за первые 5 месяцев 2018 года ненефтяной экспорт увеличился на 20 процентов, в том числе промышленная продукция - на 27 процентов, сельскохозяйственная - на 22 процента, число субъектов, занимающихся внешней торговой деятельностью, - на 34 процента, расширился ассортимент экспортной продукции. Уважаемый господин Президент, осуществляемые под Вашим руководством регулярные и комплексные мероприятия вносят важный вклад в укрепление макроэкономической стабильности, устойчивое развитие страны, повышение уровня жизни населения. Разрешите заверить Вас в том, что мы мобилизуем все возможности для успешного продолжения этих мероприятий. Благодарю за внимание", - сказал министр экономики.