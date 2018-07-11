Удобство дизайна новых смартфонов Samsung Galaxy A6|A6+

Выбор любого девайса - это целая наука, так как все в нем должно соответствовать нашим требованиям. Так, выбирая себе смартфон, мы хотим, чтобы он удобно лежал в руке и был сделан из приятного на ощупь материала.

Новые смартфоны Samsung серии Galaxy A6 выполнены из цельного алюминия, такой металлический корпус не только выглядит стильно, но также преобразит ваш опыт пользования смартфонами. На задней крышке металлического корпуса смартфона можно заметить специальные вставки под антенны. Смартфон притягивает внимание благодаря новому "безграничному" дисплею и зауженным рамкам. Super AMOLED дисплей имеет соотношение сторон 18,5:9 и диагональ 5,6 дюйма.

Несмотря на довольно большой экран, смартфон удобно носить в карманах одежды - вес небольшой, корпус тонкий, а за счёт нового формата дисплея серьёзно уменьшена ширина устройства. Рамки вокруг дисплея минимальны, что придаёт устройству ещё больше элегантности. Верхняя рамка смогла уместить на себе фронтальную камеру со вспышкой, разговорный динамик и датчики освещенности.

Дисплей остаётся читаем даже на улице в солнечный день, а углы обзора достаточно широкие. Разумеется, здесь, сохранён режим Always on Display, позволяющий без ущерба автономности постоянно отображать на выключенном экране часы и уведомления в чёрно-белом режиме.

Также в ассортименте настроек есть три предустановки, меняющие характер цветопередачи дисплея - от естественной до максимально "насыщенной". Предусмотрен и настраиваемый фильтр синего цвета - он позволяет сделать экран "пожелтее", чтобы снизить нагрузку на зрение при длительном чтении с экрана. Также следует отметить, что дополнительно предусмотрена ручная калибровка дисплея по RGB - отдельные регуляторы для красного, зелёного и синего цветового канала. Такой подход понравится многим, так как всегда будет выбор как настроить экран под себя.

Смартфоны Samsung Galaxy A6 и A6+ оставляют только хорошие впечатления, в них сочетается удобный и качественный корпус, приятный дизайн, функциональные камеры и хорошая производительность.

Дополнительную информацию о смартфонах Galaxy A6 и А6+ можно получить в сети магазинов: Вaku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton и Optimal.