Назначен заместитель гендиректора Азербайджанской промышленной корпорации

Ильгар Вейсал оглу Исаев назначен заместителем генерального директора ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

До назначения на эту должность Ильгар Исаев был заведующим отделом финансирования проектов социальной направленности министерства финансов Азербайджана. В период своей профессиональной деятельности Исаев работал на многих ведущих позициях в министерстве финансов, а также в течение шести лет он был исполнительным директором Исламского банка развития, где в Совете исполнительных директоров представлял группу стран, в которую входят Азербайджан, Албания, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан.

ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" создано указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от шестого ноября 2017 года. Генеральным директором Азербайджанской промышленной корпорации назначен Камран Набизаде.

АПК создана с целью повышения эффективности управления государственным имуществом, формирования системы отчетности и контроля, основанной на принципах корпоративного управления, создания выгодных кооперационных связей между предприятиями, принадлежащими государству, и роста по звеньям цепочки ценности в связи с применением указа Президента Азербайджана "Об утверждении стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики" от шестого декабря 2016 года.

В задачу Азербайджанской промышленной корпорации входит:

- усовершенствование деятельности находящихся в его подчинении соответствующих предприятий и улучшение инфраструктурного обеспечения, модернизация систем управления, повышение прозрачности в этой сфере, формирование системы контроля и отчетности, основанной на принципах корпоративного управления;

- создание эффективной системы хозяйствования, охватывающей производство, переработку, хранение и продажу продукции в аграрной и промышленной, в том числе в агропромышленной сфере, обеспечение координации между другими субъектами на этапах снабжения, транспортировки и сбыта;

- развитие таких традиционных сфер сельского хозяйства, как хлопководство, табаководство, шелководство, повышением их конкурентоспособности и расширение экспортных возможностей, поддержка применения инновационных технологий в сфере производства и переработки этой продукции;

- развитие алюминиевой промышленности, увеличение производства алюминия, создание технологической цепочки до производства конечной продукции, повышение конкурентоспособности этой сферы и расширение ее экспортных возможностей.

Также ОАО "АПК" поручено провести исследования с привлечением местных и зарубежных экспертов для обеспечения снабжения алюминиевой промышленности местным сырьем и материалами и устранения зависимости от импорта, подготовить технико-экономическое обоснование, выбрать технологию экологически чистого производства и протестировать ее применение в промышленности, организовать комплексную промышленную переработку алунита, а также изучить возможности производства на территории страны анодных блоков с использованием нефтяного кокса.

В настоящее время АПК ведет работу по восстановлению деятельности Гянджинского алюминиевого завода, Гянджинского глиноземного завода, расширению производственных мощностей государственного завода "Азерстекло". В целом АПК планирует восстановить и реорганизовать деятельность десятка предприятий с применением современных технологий. В частности, запланирована реализация стратегии развития по реорганизации ОАО "Sheki Ipek", с целью расширения ассортимента выпускаемой продукции.

Также ведется работа по восстановлению деятельности жилищно-строительных кооперативов, после чего они будут объединены под руководством одной компании.

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